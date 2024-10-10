Сергей Козин: «Из 12 потерь мы 10 отдали просто в руки сопернику и пропустили очки в свое кольцо»

Сергей Козин прокомментировал поражение от «Зенита».

«Пари НН» уступил в гостевой встрече в Санкт-Петербурге со счетом 78:81.

«Поздравляю «Зенит » с победой! Они сегодня выглядели лучше нас и забили свои броски. К сожалению, мы упустили ситуацию, и разница в счете достигла 17 очков. Я очень рад, что моя команда смогла вернуться в игру после этого отрезка и в конце четвертой четверти выйти на равные позиции. У нас было достаточно свободных бросков, которые мы просто не реализовали, а также 3-4 ситуации, когда мы сыграли отличную защиту, мяч был у нас в руках, но не начали атаку и просто отдали его сопернику. Это основной фактор – из 12 потерь мы 10 отдали просто в руки сопернику. И самое главное, что с этих потерь мы пропустили очки в свое кольцо. В целом я рад, что мы смогли остановить «Зенит» на 80 очках, но нам нужно было забить больше своих», – заключил главный тренер нижегородцев.

«Пари НН» выиграл 1-ю и 4-ю 10-минутки, но уступил по итоговой разнице в счете. В предыдущем матче команда обыграла ЦСКА .

«Пари НН» занимает 4-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с результатом 4-2.