2

Сергей Козин: «Зенит» будет еще более настроен на нас после поражения от «Локо»

Сергей Козин оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Зенитом».

«Зенит» не нуждается в представлении. В последние несколько лет эта команда стабильно занимает призовые места. Лидеры Лиги ВТБ, обладающие отличным составом как российских, так и иностранных игроков. Они хорошо начали сезон и только несколько дней назад проиграли «Локомотиву». Думаю, что после этого «Зенит» будет еще более настроен на нас в своих стенах.

В предыдущих трех домашних играх они забивали более 100 очков, и только с Краснодаром – меньше 80. Поэтому нашей основной задачей станет плотная защита против лидеров. Будем стремиться не позволять сопернику совершать свободные броски и сами атаковать с хорошим процентом реализации. Это будет нашей целью на матч. Мы выйдем с хорошим настроем на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге», – сказал главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
Сергей Козин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Захаров: «Будем стараться исправлять ошибки, чтобы к финальной части «регулярки» подойти в наилучшей форме»
вчера, 17:47
Хавьер Паскуаль накануне матча против «Пари НН»: «Постараемся вернуться на победный путь»
вчера, 15:03
Зенит – Пари Нижний Новгород прогноз на матч 9 октября 2024
7 октября, 21:00
Президент «Пари НН» Сергей Панов о победе над ЦСКА: «Благодарим «Уралмаш» за тот урок профессионализма, который мы получили в прошлом домашнем матче!»
16 октября, 11:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сет Ланди принес «Атланте» победу в предсезонном матче с «Индианой» броском из-за дуги
143 минуты назадВидео
Источник в американской федерации: «Сборной США нужны будут Зайон Уильямсон и Джа Морэнт, чтобы взять золото в 2028-м»
1сегодня, 06:46
1-й номер драфта Заккари Рисаше набрал 18 очков при 7 из 9 с игры в матче с «Индианой»
2сегодня, 06:06Видео
Ламело Болл набрал 24 очка и 5 передач в предсезонном матче с «Майами»
сегодня, 05:32Видео
НБА. Предсезонные матчи. 21 очко Дюрэнта помогло «Финиксу» обыграть «Детройт», «Клипперс» оказались сильнее «Бруклина» и другие результаты
9сегодня, 05:20
Ко всем новостям
Последние новости
Джавон Фримен-Либерти покинул «Манису». Ожидается, что он продолжит карьеру в «Чикаго»
9 минут назад
Тони Брэдли присоединился к «Атланте»
17 минут назад
Лонзо Болл вернется на площадку в рамках предсезонных матчей
26 минут назад
Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен работе баскетбольных комментаторов
сегодня, 06:34Видео
Дерек Лайвли работает над 3-очковым броском
2сегодня, 05:43