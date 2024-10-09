Сергей Козин: «Зенит» будет еще более настроен на нас после поражения от «Локо»

Сергей Козин оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Зенитом».

«Зенит » не нуждается в представлении. В последние несколько лет эта команда стабильно занимает призовые места. Лидеры Лиги ВТБ, обладающие отличным составом как российских, так и иностранных игроков. Они хорошо начали сезон и только несколько дней назад проиграли «Локомотиву». Думаю, что после этого «Зенит» будет еще более настроен на нас в своих стенах.

В предыдущих трех домашних играх они забивали более 100 очков, и только с Краснодаром – меньше 80. Поэтому нашей основной задачей станет плотная защита против лидеров. Будем стремиться не позволять сопернику совершать свободные броски и сами атаковать с хорошим процентом реализации. Это будет нашей целью на матч. Мы выйдем с хорошим настроем на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге», – сказал главный тренер «Пари НН».