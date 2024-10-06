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Кавай Ленард: «Не могу ориентироваться на ощущения. Многое из того, что я делал, привело меня к нынешнему состоянию»

Кавай Ленард рассказал о готовности к сезону.

Форвард «Клипперс» не сыграл в первом предсезонном матче против «Голден Стэйт» (90:91).

«Чувствую себя хорошо. Просто набираю силы.

Планируем входить постепенно, увидим, как будет складываться ситуация, когда дело дойдет до сдвоенных матчей.

Я хочу завоевать титул, а не отыграть 82 матча. Хочу побеждать, хоть и должен играть как можно больше. Я стараюсь выходить на паркет чаще. Но это не сработало в последних двух сезонах.

Не могу ориентироваться на свои ощущения. Мне нужно слушать медиков и следовать их рекомендациям, чтобы избежать повторения прошлых ошибок. Многое из того, что я делал, привело меня к нынешнему состоянию.

Мы контролируем то, что можем. Я, скорее всего, был в Топ-5 по преодоленной дистанции за игру в прошлом году или в Топ-10. И это после порванного в 2023 году мениска», – заключил Ленард.

Согласно статистике NBA.com, Кавай Ленард делит 29-е место по средней дистанции за матч прошлого регулярного чемпионата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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