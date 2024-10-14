«Чертовски потрясающе». Энтони Эдвардсу понравилось играть с Донте Дивинченцо

Донте Дивинченцо быстро адаптировался к игре в «Миннесоте».

В матче против бывшей команды в Нью-Йорке защитник набрал 15 очков и 7 передач, реализовав 54,5% бросков с игры.

Энтони Эдвардс высоко оценил взаимодействие с новым одноклубником.

«Чертовски потрясающе. Мне не нужен мяч все время. Вы это видели. Просто получаю удовольствие. С Донте очень весело играть», – заявил звездный защитник.

Дивинченцо перешел в «Миннесоту» вместе с Джулиусом Рэндлом в результате обмена Карла-Энтони Таунса.