«Чертовски потрясающе». Энтони Эдвардсу понравилось играть с Донте Дивинченцо
Донте Дивинченцо быстро адаптировался к игре в «Миннесоте».
В матче против бывшей команды в Нью-Йорке защитник набрал 15 очков и 7 передач, реализовав 54,5% бросков с игры.
Энтони Эдвардс высоко оценил взаимодействие с новым одноклубником.
«Чертовски потрясающе. Мне не нужен мяч все время. Вы это видели. Просто получаю удовольствие. С Донте очень весело играть», – заявил звездный защитник.
Дивинченцо перешел в «Миннесоту» вместе с Джулиусом Рэндлом в результате обмена Карла-Энтони Таунса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джона Крочински
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