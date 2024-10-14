Дивинченцо вернулся в Нью-Йорк. И устроил потасовку с отцом Джейлена Брансона

До старта сезона в НБА еще неделя, а страсти уже накалились.

В рамках предсезонки сошлись «Нью-Йорк» и «Миннесота», команды, инициировавшие самый громкий обмен межсезонья.

И на первый взгляд это была встреча старых друзей.

«В каком-то смысле это похоже на смерть в семье, – сказал по поводу расставания с Таунсом Крис Финч. – Нужно как-то продержаться первый год, когда все кажется таким странным. Как только начнется сезон, это уже будет просто бизнес».

Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс признавались друг другу в любви.

Донте Дивинченцо обнимался с товарищами по университету Вилланова.

«Никс» подготовили для Дивинченцо и Джулиуса Рэндла специальное видео, которое показали в тайм-ауте.

И потом началось что-то странное.

Дивинченцо пролез под щит в правую сторону, заработал штрафные и, встав на линию, пошутил над Томом Тибодо: «Ну, что, Тибс, я не умею завершать в проходах?!»

Глуховатые журналисты тоже только вкатываются в сезон, а потому реплика защитника мгновенно завирусилась, но его слова были полностью искажены. Соскучившиеся по драме медиа, в том числе ESPN, интерпретировали это максимально кликабельным способом: «Тибс, спасибо за обмен». После встречи Дивинченцо об этом спросили, и он подтвердил, что ничего подобного не говорил и не думал. Всего лишь перешучивался с бывшим главным тренером по поводу баскетбольных разногласий.

Сбила с толку перепалка, которая началась параллельно. Там же на линии Дивинченцо обратился к кому-то на скамейке «Нью-Йорка»: «Вот что бывает, когда управление передают в твои руки». По всей видимости, он говорил с Риком Брансоном, тренером из штаба Тибодо и одновременно отцом Джейлена Брансона. (Точно не с Тибодо, который, как известно, никогда не сидит на скамейке).

Здесь уже не было шутливого настроя.

Разговор на повышенных тонах привел к физическому столкновению после матча. Игроки обеих команд сделали так, чтобы конфликт не перерос в нечто большее.

«Я говорил не с тобой, а с Тибсом», – только эти слова Дивинченцо и были слышны.

Дивинченцо не стал прояснить причину своего разочарования. Просто сказал так: «Отношения с Джейленом – это одно, он мой брат, мой лучший друг. Здесь совершенно другие отношения. Я сказал, что поговорю с Риком один на один и выясню с ним все вопросы».

Какого-то прояснения ситуации публично, видимо, не последует. Накопившиеся претензии проявились на баскетбольной площадке, но участники не посчитали давать более пространные объяснения любопытствующей публике.

Дивинченцо быстро влился в состав «Миннесоты». Это заметно не только по его позитивному влиянию на игру, но и по комплиментам, которыми его одаривают новые одноклубники. «Нью-Йорк» еще пожалеет о том, что его отдал», – заметил Эдвардс. За 26 минут у Дивинченцо 6 из 11 с игры, 7 передач при 0 потерь и «+8» по показателю плюс-минус.

«Никс» все же победили – 115:110: Таунс (16 очков и 16 подборов) раскрыл площадку для партнеров, а Джейлен Брансон (13 подходов на линию) доказал, что теперь вечное лидерство «Лейкерс» по разнице штрафных – под угрозой.

Фото: AP /Heather Khalifa