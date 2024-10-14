Факундо Кампаццо пропустит матч с «Басконией». Евролига отклонила апелляцию испанского клуба

Факундо Кампаццо не сыграет с «Басконией» из-за дисквалификации.

Евролига отклонила апелляцию испанского клуба на первоначальное решение об отстранении 33-летнего аргентинца.

Защитник мадридского клуба наказан Евролигой дисквалификацией на один матч и штрафом в размере 5 000 евро за проявленное неуважение к судьям. Инцидент произошел во время встречи 1-го раунда против «Баварии».

«Реал » обжаловал решение Евролиги, после чего турнир разрешил Кампаццо сыграть во 2-м раунде против «Партизана» на время рассмотрения апелляции.