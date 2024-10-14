Факундо Кампаццо пропустит матч с «Басконией». Евролига отклонила апелляцию испанского клуба
Факундо Кампаццо не сыграет с «Басконией» из-за дисквалификации.
Евролига отклонила апелляцию испанского клуба на первоначальное решение об отстранении 33-летнего аргентинца.
Защитник мадридского клуба наказан Евролигой дисквалификацией на один матч и штрафом в размере 5 000 евро за проявленное неуважение к судьям. Инцидент произошел во время встречи 1-го раунда против «Баварии».
«Реал» обжаловал решение Евролиги, после чего турнир разрешил Кампаццо сыграть во 2-м раунде против «Партизана» на время рассмотрения апелляции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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