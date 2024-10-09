Факундо Кампаццо сыграет во 2-м раунде Евролиги против «Партизана»
Евролига разрешила Факундо Кампаццо сыграть в матче против «Партизана».
«В связи с апелляцией, поданной «Реалом» относительно санкции, наложенной на Факундо Кампаццо за действия по отношению к судьям, судья апелляционной инстанции принял решение о временной отсрочке исполнения санкции. Вследствие вышеизложенного Кампаццо разрешено участвовать в соревнованиях Евролиги до тех пор, пока не будет принято решение по поводу апелляции», — заявила лига.
Защитник мадридского клуба наказан Евролигой дисквалификацией на один матч и штрафом в размере 5 000 евро за проявленное неуважение к судьям. Инцидент произошел во время встречи 1-го раунда против «Баварии».
«Реал» обжаловал решение Евролиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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