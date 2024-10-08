Факундо Кампаццо дисквалифицирован на 1 матч Евролиги за конфликт с арбитрами

Евролига объявила о дисциплинарных санкциях по итогам 1-го раунда.

Защитник мадридского «Реала » Факундо Кампаццо наказан дисквалификацией на один матч и штрафом в размере 5 000 евро за проявленное неуважение к судьям.

Инцидент произошел во время матча против «Баварии».

«Црвена Звезда » наказана штрафом в размере 7 000 евро за бросание болельщиками команды предметов на игровую площадку во время встречи с «Парижем».