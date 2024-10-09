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«Реал» обжаловал 1-матчевую дисквалификацию Факундо Кампаццо в Евролиге

«Реал» не согласен с дисквалификацией и штрафом Факундо Кампаццо.

Защитник мадридского клуба наказан Евролигой дисквалификацией на один матч и штрафом в размере 5 000 евро за проявленное неуважение к судьям. Инцидент произошел во время встречи 1-го раунда против «Баварии».

«Реал» обжаловал решение Евролиги.

Результат апелляции станет известен в четверг, 10 октября. В этот день испанский клуб встретится с «Партизаном» во 2-м раунде Евролиги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Пилар Касадо
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