«Реал» обжаловал 1-матчевую дисквалификацию Факундо Кампаццо в Евролиге

«Реал» не согласен с дисквалификацией и штрафом Факундо Кампаццо.

Защитник мадридского клуба наказан Евролигой дисквалификацией на один матч и штрафом в размере 5 000 евро за проявленное неуважение к судьям. Инцидент произошел во время встречи 1-го раунда против «Баварии».

«Реал » обжаловал решение Евролиги.

Результат апелляции станет известен в четверг, 10 октября. В этот день испанский клуб встретится с «Партизаном » во 2-м раунде Евролиги.