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Зубков, Миллер, Бако, Хэм и Джекири – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В Топ-5 игроков матчей 7-13 октября вошли Андрей Зубков (МБА-МАИ), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Исмаэль Бако (УНИКС), Ройс Хэм («Парма») и Тони Джекири (ЦСКА).

Официальный сайт Единой лиги ВТБ

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
logoАндрей Зубков
logoПарма
logoМБА-МАИ
Исмаэль Бако
Тони Джекири
Патрик Миллер
Ройс Хэмм
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