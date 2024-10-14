Расселл Уэстбрук забил сверху после навеса Николы Йокича

Никола Йокич и Расселл Уэстбрук организовали красивый момент.

В третьей четверти предсезонного матча с «Финиксом » (114:118) игроки «Денвера » исполнили аллей-уп. Центровой сделал навес, а защитник вколотил мяч сверху одной рукой.

Йокич набрал 21 очко, 14 подборов и 9 передач, Уэстбрук – 9 очков и 6 передач.