Расселл Уэстбрук забил сверху после навеса Николы Йокича
Никола Йокич и Расселл Уэстбрук организовали красивый момент.
В третьей четверти предсезонного матча с «Финиксом» (114:118) игроки «Денвера» исполнили аллей-уп. Центровой сделал навес, а защитник вколотил мяч сверху одной рукой.
Йокич набрал 21 очко, 14 подборов и 9 передач, Уэстбрук – 9 очков и 6 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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