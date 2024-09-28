Расселл Уэстбрук: «Никола Йокич – лучший игрок в мире»
Расселл Уэстбрук высказался о соревновании с Николой Йокичем по трипл-даблам.
«Нет, у нас не было разговоров на эту тему. Я не знаю, есть ли между нами такое соревнование или нет, но мы вообще об этом не говорили.
Никола — лучший игрок в мире, и он играет на самом высоком уровне, и единственное, что нас волнует — это победы в матчах, и все», – сказал разыгрывающий «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CourtSideHeat в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости