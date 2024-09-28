Расселл Уэстбрук: «Никола Йокич – лучший игрок в мире»

Расселл Уэстбрук высказался о соревновании с Николой Йокичем по трипл-даблам.

«Нет, у нас не было разговоров на эту тему. Я не знаю, есть ли между нами такое соревнование или нет, но мы вообще об этом не говорили.

Никола — лучший игрок в мире, и он играет на самом высоком уровне, и единственное, что нас волнует — это победы в матчах, и все», – сказал разыгрывающий «Денвера ».