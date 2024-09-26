Никола Йокич о Расселле Уэстбруке: «У нас были не очень хорошие отношения на площадке»
Никола Йокич признался, что у него были плохие отношения с Расселлом Уэстбруком.
«У нас были не очень хорошие отношения на площадке. Мы часто конфликтовали и устраивали перепалки друг с другом. Но я знал, кто он за пределами площадки: отличный партнер по команде, лидер. Парень, которого хочется слушать, парень, с которого хочется брать пример в зале.
Я думаю, что он отличный игрок для нас, и я думаю, что он принесет нам много пользы», – сказал центровой «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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