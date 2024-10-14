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Сергей Кущенко об игре ЦСКА – «Зенит»: «Хочется отметить организацию матча. И нам, как Лиге, хотелось бы больше таких историй»

Сергей Кущенко остался доволен организацией матча ЦСКА – «Зенит» в Москве.

«В первую очередь, я бы хотел отметить организацию матча. Все сошлось: вечер воскресенья, первая встреча ЦСКА и «Зенита» в новом сезоне, работа армейцев со своим беттинговым-партнером, которая позволяет делать такие яркие предматчевые шоу, как концерт Басты. Также качественно в связке клуб-партнер работают в Санкт-Петербурге и Казани.

И нам, как Лиге, хотелось бы больше таких историй. Чтобы от всех клубов шел посыл, не просто посмотрите трансляцию по ТВ, а приходите на баскетбол, получите удовольствие, кайфаните вместе с нами. Для этого надо привлекать местных селебрити, придумывать интересные активности для фанатов, как бросок на миллион. Если в Москве, где огромная конкуренция с театрами, концертами и других развлечений, можно собрать больше 10 тысяч зрителей, то чего-то подобного можно добиться и в регионе. И не только на матчи с грандами», – заявил президент Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoЦСКА
logoСергей Кущенко
logoУНИКС
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
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