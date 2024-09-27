Матч-открытие ЦСКА – УНИКС и интервью Аврамовича – во втором выпуске «Вида Сверху»
Вышел второй выпуск тележурнала «Вид Сверху».
– Яркое открытие чемпионата: противостояние ЦСКА – УНИКС
– Интервью звездного Единой лиги – Алексы Аврамовича
– Главные события матчей первой недели.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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