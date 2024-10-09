Джавон Фримен-Либерти покинул «Манису». Ожидается, что он продолжит карьеру в «Чикаго»
Джавон Фримен-Либерти возвращается в НБА.
Защитник (24 года, 193 см) официально покинул турецкую «Манису». Как сообщает Eurohoops, он подпишет контракт с «Чикаго».
В матче Лиги чемпионов против «Манресы» американский баскетболист набрал 22 очка и 6 подборов.
В прошлом сезоне Фримен-Либерти провел 22 матча за «Торонто», набирая в среднем 7,0 очка и 3,2 подбора за 18,3 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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