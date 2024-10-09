Джавон Фримен-Либерти покинул «Манису». Ожидается, что он продолжит карьеру в «Чикаго»

Джавон Фримен-Либерти возвращается в НБА.

Защитник (24 года, 193 см) официально покинул турецкую «Манису». Как сообщает Eurohoops, он подпишет контракт с «Чикаго ».

В матче Лиги чемпионов против «Манресы» американский баскетболист набрал 22 очка и 6 подборов.

В прошлом сезоне Фримен-Либерти провел 22 матча за «Торонто», набирая в среднем 7,0 очка и 3,2 подбора за 18,3 минуты на площадке.