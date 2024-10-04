«Чикаго» отчислил Джоша Примо. 12-й номер драфта-2021, скорее всего, продолжит карьеру в фарм-команде «Буллс»
«Чикаго» отчислил недавно подписанного Джоша Примо.
Защитник (21 год, 198 см), как ожидается, продолжит карьеру в фарм-команде «Буллс» в Лиге развития.
Примо также предстоит полностью восстановиться от беспокоящей его травмы.
12-й номером драфта-2021 был отчислен «Сан-Антонио» в октябре прошлого года после обвинений в эксгибиционизме. Бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен заявила, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. По итогам собственного расследования лиги Примо был дисквалифицирован на четыре матча.
В сезоне-23/24 Джош провел 2 матча за «Клипперс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кей Си Джонсона
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