«Чикаго» отчислил Джоша Примо. 12-й номер драфта-2021, скорее всего, продолжит карьеру в фарм-команде «Буллс»

«Чикаго» отчислил недавно подписанного Джоша Примо.

Защитник (21 год, 198 см), как ожидается, продолжит карьеру в фарм-команде «Буллс» в Лиге развития.

Примо также предстоит полностью восстановиться от беспокоящей его травмы.

12-й номером драфта-2021 был отчислен «Сан-Антонио» в октябре прошлого года после обвинений в эксгибиционизме. Бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен заявила, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. По итогам собственного расследования лиги Примо был дисквалифицирован на четыре матча.

В сезоне-23/24 Джош провел 2 матча за «Клипперс».