Донте Дивинченцо вступил в перепалку с ассистентом «Никс» Риком Брансоном

Донте Дивинченцо вступил в перепалку с Риком Брансоном.

В воскресенье защитник впервые сыграл против «Нью-Йорка » после обмена из «Миннесоты», который состоялся две недели назад. После игры Дивинченцо и Брансон что-то высказали друг другу.

Рик – ассистент в штабе «Нью-Йорка» и отец лидера команды Джейлена Брансона .

В какой-то момент Донте произнес «Я говорил с Тибодо».

По ходу встречи Дивинченцо во время пробития штрафных обращался к скамейке своей бывшей команды. Он дважды произнес «Вот что происходит, когда тебе дают порулить».

Во время общения с журналистами после завершения встречи Дивинченцо пояснил, что шутил с Тибодо на понятные лишь им темы, а инцидент с Брансоном комментировать отказался, отметив, что обсудит ситуацию непосредственно с ним.

«Нью-Йорк» победил 115:110, Донте набрал 15 очков, 3 подбора и 7 передач.