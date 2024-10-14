Донте Дивинченцо вступил в перепалку с ассистентом «Никс» Риком Брансоном
В воскресенье защитник впервые сыграл против «Нью-Йорка» после обмена из «Миннесоты», который состоялся две недели назад. После игры Дивинченцо и Брансон что-то высказали друг другу.
Рик – ассистент в штабе «Нью-Йорка» и отец лидера команды Джейлена Брансона.
В какой-то момент Донте произнес «Я говорил с Тибодо».
По ходу встречи Дивинченцо во время пробития штрафных обращался к скамейке своей бывшей команды. Он дважды произнес «Вот что происходит, когда тебе дают порулить».
Во время общения с журналистами после завершения встречи Дивинченцо пояснил, что шутил с Тибодо на понятные лишь им темы, а инцидент с Брансоном комментировать отказался, отметив, что обсудит ситуацию непосредственно с ним.
«Нью-Йорк» победил 115:110, Донте набрал 15 очков, 3 подбора и 7 передач.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий