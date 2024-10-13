Денис Захаров после поражения от ЦСКА: «Имели шансы, боролись, но это баскетбол»
Денис Захаров отметил, что у «Зенита» были шансы на победу в матче с ЦСКА.
«Сложно что-то говорить, потому что хотели победить, имели для этого шансы, боролись. Но это баскетбол. Возможно, в конце где-то допустили потери, не попали броски.
Будем анализировать, работать дальше и не опускать руки», – сказал защитник «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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