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Хавьер Паскуаль: «В последние 4 минуты допустили 4 потери, промазали 3 броска и из-за этого проиграли»

Хавьер Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от ЦСКА – 77:83.

— Понятно, что не очень хорошо начали этот матч, прежде всего, в защите на первых минутах. Но постепенно, шаг за шагом стали возвращаться в игру и в последней части матча имели возможность победить. Однако в последние 4 минуты допустили 4 потери, промазали 3 броска, и из-за этого проиграли.

— Вы провели хороший матч, героически догоняли. В концовке встречи вы решили сыграть комбинацию со Спеллменом. Почему именно ему доверили бросать ту «трешку», хотя время еще было?

— Оставалось 11 секунд, у нас было «-4». Нам был нужен мяч, и у нас было две опции. Одна из них — бросок Спеллмена. Но мы проиграли не из-за того, что он промахнулся. У нас были возможности сыграть лучше раньше. Не справились кое-где в нападении, поэтому проиграли. Буквально с первого тайм-аута говорили о том, что нужно добавить в защите, и за счет этого команда стала постепенно возвращаться в игру.

— Что с Сергеем Карасевым?

— Еще с Суперкубка у него проблемы с локтем, и ему нужно время на то, чтобы восстановиться. Он время от времени пытается помочь команде, но этого недостаточно. Мы ждем, когда он полностью восстановится.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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