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Илона Корстин: «ЦСКА – «Зенит» – всегда очень яркое дерби»

Илона Корстин отметила, что матч ЦСКА – «Зенит» получился ярким и зрелищным.

«Хотела бы отметить прекрасную организацию этого матча. Такие игры, как сегодня, украшают Единую лигу ВТБ и однозначно развивают наш любимый вид спорта. Сегодня матч предварял концерт Басты. Помимо баскетбола, зрители смогли увидеть яркое шоу. Как гендиректора Лиги ВТБ меня очень радует, что матч был организован именно таким образом.

Если говорить непосредственно про баскетбол, то ЦСКА – «Зенит» – всегда очень яркое дерби. И сегодняшний матч исключением не был. Все болельщики ждут его с большим нетерпением. Сегодня встречались две команды высокого уровня. Если посмотрим на статистику матча, то примерно все показатели у обеих команд равные. «Зенит» лучше сыграл на подборе, но концовку более грамотно провел ЦСКА. Армейцы реже теряли мяч, более грамотно выбирали исполнителей для атаки и делали меньше ошибок. Благодаря этим нюансам ЦСКА смог победить «Зенит», хотя в целом игра была равная. Недаром ЦСКА является лучшей командой лиги по игре в защите.

Отмечу, что сегодня было много ярких моментов. Алекса Аврамович забил просто невероятный бросок. Думаю, что зрители сегодня получили массу впечатлений», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

В воскресенье ЦСКА обыграл «Зенит» в домашнем матче со счетом 83:77.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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logoИлона Корстин
logoЕдиная лига ВТБ
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