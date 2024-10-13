Никита Курбанов первым в истории Единой лиги ВТБ достиг отметки в 400 матчей
Никита Курбанов провел 400-й матч в Единой лиге ВТБ.
38-летний форвард ЦСКА стал первым игроком в истории Лиги ВТБ, который добрался до отметки в 400 проведенных матчей.
Сегодня Курбанов сыграл в матче против петербургского «Зенита» (83:77), набрав 2 очка, сделав 2 подбора и 1 передачу за 20 минут на паркете.
Курбанов выступает в Лиге ВТБ с момента ее основания. Форвард играл за ЦСКА (2009-2012, 2015-н.в), «Спартак» из Санкт-Петербурга (2012-2013), УНИКС (2013-2014) и «Локомотив-Кубань» (2014-2015).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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