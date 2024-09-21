Никита Курбанов об отстранении от Евролиги: «Человек достаточно быстро привыкает к изменениям»
– Уже более двух лет наши команды не имеют возможности выступать в Евролиге. Каково без этого турнира?
– Мы привыкли, нормально. Мне кажется, человек вообще достаточно быстро привыкает к определенным изменениям. Мы более двух лет играем только в чемпионате Единой лиги ВТБ, который с каждым сезоном становится только сильнее. Поэтому я даже не задумываюсь о том, как бы мы сейчас проявили себя в Евролиге.
Мы не можем расценивать свою возможную игру в Евролиге после недавней победы над «Црвеной Звездой». Это не тот показатель. Не в плане команды, а в плане того, что сезон Евролиги – это сезон, а не одна игра, это длинная дистанция. Поэтому делать оценки из‑за того, что мы в предсезонном турнире обыграли «Црвену Звезду», наверное, глупо. Нам было очень приятно, что они приехали, а мы сыграли с прекрасной командой и получили дополнительный опыт, – считает форвард ЦСКА.
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