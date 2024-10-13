Расселл Уэстбрук лидирует по количеству данков за карьеру среди разыгрывающих. Бен Симмонс – на втором месте
Расселл Уэстбрук – лидер по количеству данков за карьеру среди разыгрывающих.
ClutchPoints опубликовал четверку разыгрывающих защитников, совершивших наибольшее количество данков за карьеру.
1. Расселл Уэстбрук – 652 данка
2. Бен Симмонс – 511
3. Джеймс Харден – 343
4. Шон Ливингстон – 308
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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