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Расселл Уэстбрук лидирует по количеству данков за карьеру среди разыгрывающих. Бен Симмонс – на втором месте

Расселл Уэстбрук – лидер по количеству данков за карьеру среди разыгрывающих.

ClutchPoints опубликовал четверку разыгрывающих защитников, совершивших наибольшее количество данков за карьеру.

1. Расселл Уэстбрук – 652 данка

2. Бен Симмонс – 511

3. Джеймс Харден – 343

4. Шон Ливингстон – 308

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoШон Ливингстон
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoДжеймс Харден
logoБен Симмонс
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