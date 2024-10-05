Расселл Уэстбрук набрал 12 очков, 4 подбора и 8 передач в дебютном матче за «Денвер»
Расселл Уэстбрук дебютировал за «Денвер».
В предсезонном матче с «Бостоном» (103:107) на счету разыгрывающего 12 очков, 4 подбора и 8 передач.
За 19 минут со скамейки MVP НБА 2017 года реализовал 3 из 10 с игры и допустил 2 потери.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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