Брайан Скалабрини: «Уэстбрук стал козлом отпущения в «Лейкерс». Надеюсь, он еще накидает им «трешек»

Брайан Скалабрини вспомнил последний сезон Расселла Уэстбрука в «Лейкерс».

Во время предсезонного матча «Бостон » – «Денвер » бывший игрок, а ныне комментатор «кельтов» поделился мнением о роли разыгрывающего в калифорнийской команде в сезоне-21/22 (33 победы, 49 поражений).

Скалабрини: Скажу так. Болею за Расса , за то, чтобы он забросил в матче с ними, ну пусть 9 3-очковых. Потому что «Лейкерс » спустили на него всех собак. У них была провальная команда в принципе, но виноват во всем оказался Уэстбрук. Надеюсь, он накидает им «трешек».

Дрю Картер: То есть ты хочешь сказать, что один из партнеров Леброна стал козлом отпущения на ровном месте?

Скалабрини: Именно.