  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Скалабрини: «Уэстбрук стал козлом отпущения в «Лейкерс». Надеюсь, он еще накидает им «трешек»
1

Брайан Скалабрини: «Уэстбрук стал козлом отпущения в «Лейкерс». Надеюсь, он еще накидает им «трешек»

Брайан Скалабрини вспомнил последний сезон Расселла Уэстбрука в «Лейкерс».

Во время предсезонного матча «Бостон» – «Денвер» бывший игрок, а ныне комментатор «кельтов» поделился мнением о роли разыгрывающего в калифорнийской команде в сезоне-21/22 (33 победы, 49 поражений).

Скалабрини: Скажу так. Болею за Расса, за то, чтобы он забросил в матче с ними, ну пусть 9 3-очковых. Потому что «Лейкерс» спустили на него всех собак. У них была провальная команда в принципе, но виноват во всем оказался Уэстбрук. Надеюсь, он накидает им «трешек».

Дрю Картер: То есть ты хочешь сказать, что один из партнеров Леброна стал козлом отпущения на ровном месте?

Скалабрини: Именно.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoБостон
Брайан Скалабрини
logoЛеброн Джеймс
logoДенвер
logoЛейкерс
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич возглавили рейтинг игроков НБА по версии CBS Sports
818 сентября, 13:12
У Йокича и Эмбиида лучший рейтинг в NBA 2K25 – 98. У ШГА 97, Леброн и Тейтум получили по 96
365 августа, 06:28
Лу Уильямс: «В ближайшее время неофициальное звание лучшего игрока лиги будет ежегодным переходящим призом»
43 июня, 16:39
Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич – в первой символической сборной НБА
8523 мая, 04:25Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Леброн Джеймс перешел в «Лейкерс» в 2018 году, так как ему понравилось отношение клуба к Кобе Брайанту в его последних сезонах (Шелберн)
34 минуты назад
Кендрик Перкинс об ожиданиях от «Оклахомы»: «Должны быть в финале НБА. Не хочу слышать ничего другого»
44 минуты назад
Бронни Джеймс набрал 2 очка и 3 блок-шота в первом предсезонном матче за «Лейкерс»
558 минут назадВидео
«Нью-Йорк» рассматривает вариант с приобретением Маркуса Смарта
3сегодня, 06:39
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» встретится с ЦСКА
сегодня, 05:55
НБА. Предсезонные матчи. 21 очко Пэйтона Притчарда помогло «Бостону» обыграть «Денвер» в Абу-Даби, «Лейкерс» крупно уступили «Миннесоте»
33сегодня, 05:41
Житель Джорджии признан виновным в мошенничестве. Из-за его действий Дуайт Ховард и Чендлер Парсонс потеряли в сумме 8 млн долларов
2сегодня, 05:33
Бронни Джеймс исполнил блок-шот в стиле отца в предсезонном матче с «Вулвз»
4сегодня, 05:06Видео
Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Коннектикут» дома уступил «Миннесоте», «Лас-Вегас» сократил отставание в серии с «Нью-Йорком»
1сегодня, 04:53
Шарунас Ясикявичюс о конфликте с Барцокасом: «Не позволю ни одному тренеру говорить мне, что я должен делать со своей командой»
2сегодня, 04:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Арис» – АЕК, «Перистери» – ПАОК
4 минуты назад
Адриатическая лига. «Дубай» – «Мега», «Игокеа» против «Будучности» и другие матчи
12 минут назад
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Галатасарай», «Тофаш» сыграет с «Бешикташем»
сегодня, 06:13
Андреас Пистиолис о матче с «Пари НН»: «Наша третья выездная игра подряд, и она получится самой сложной»
сегодня, 06:01
Бронни Джеймс перед первым предсезонным матчем: «Конечно же, я нервничаю»
сегодня, 05:21
Джош Нибо пропустит как минимум две недели из-за повреждения паха
2сегодня, 04:24
Леброн Джеймс не сыграет в первом предсезонном матче против «Миннесоты»
2вчера, 20:45
Менеджер НБА: «Должен удостовериться, что Купер Флэгг может быть 1-й опцией в нападении и сумеет вести за собой команду НБА»
2вчера, 20:27
Стивен Адамс показал свою комнату в Хьюстоне
6вчера, 20:16Фото
Чемпионат Франции. «Страсбур» уступил «Ле-Ману»
вчера, 20:05