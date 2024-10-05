Брайан Скалабрини: «Уэстбрук стал козлом отпущения в «Лейкерс». Надеюсь, он еще накидает им «трешек»
Брайан Скалабрини вспомнил последний сезон Расселла Уэстбрука в «Лейкерс».
Во время предсезонного матча «Бостон» – «Денвер» бывший игрок, а ныне комментатор «кельтов» поделился мнением о роли разыгрывающего в калифорнийской команде в сезоне-21/22 (33 победы, 49 поражений).
Скалабрини: Скажу так. Болею за Расса, за то, чтобы он забросил в матче с ними, ну пусть 9 3-очковых. Потому что «Лейкерс» спустили на него всех собак. У них была провальная команда в принципе, но виноват во всем оказался Уэстбрук. Надеюсь, он накидает им «трешек».
Дрю Картер: То есть ты хочешь сказать, что один из партнеров Леброна стал козлом отпущения на ровном месте?
Скалабрини: Именно.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости