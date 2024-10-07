Леброн Джеймс отреагировал на слова Скалабрини о том, что «Лейкерс» сделали Уэстбрука «козлом отпущения»

Брайан Скалабрини вспомнил последний сезон Расселла Уэстбрука в «Лейкерс».

Бывший игрок, а ныне комментатор «Селтикс» во время трансляции из Абу-Даби поделился мнением о роли разыгрывающего в калифорнийской команде в сезоне-21/22 (33 победы, 49 поражений). Он считает, что «озерники» сделали Уэстбрука «козлом отпущения».

Лидер «Лейкерс » не согласен с таким мнением.

«Проделал весь путь до Абу-Даби, чтобы говорить о нас... Сначала позавтракай! В любом случае, Расс – легенда», – написал форвард «озерников».