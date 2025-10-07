Руди Гобер о пропуске Евробаскета-2025: «Решение далось непросто, но мне нужно было подзарядить батарейки»
Центровой «Миннесоты» отказался от выступления за сборную, чтобы восстановиться.
«Как бы я это ни любил играть за национальную команду, этим летом мне пришлось принять решение подзарядить батарейки. Это позволило мне работать в межсезонье иначе – укрепить тело, стать сильнее.
Как спортсмену, который любит соревноваться, такие решения всегда даются не просто. Но нужно быть разумным и думать о том, что лучше для твоего тела и ума», – признался 33-летний француз.
Кто лучший американский игрок в НБА?4217 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости