Руди Гобер о пропуске Евробаскета-2025: «Решение далось непросто, но мне нужно было подзарядить батарейки»

Центровой «Миннесоты» отказался от выступления за сборную, чтобы восстановиться.

«Как бы я это ни любил играть за национальную команду, этим летом мне пришлось принять решение подзарядить батарейки. Это позволило мне работать в межсезонье иначе – укрепить тело, стать сильнее.

Как спортсмену, который любит соревноваться, такие решения всегда даются не просто. Но нужно быть разумным и думать о том, что лучше для твоего тела и ума», – признался 33-летний француз.