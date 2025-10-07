  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Руди Гобер о пропуске Евробаскета-2025: «Решение далось непросто, но мне нужно было подзарядить батарейки»
0

Руди Гобер о пропуске Евробаскета-2025: «Решение далось непросто, но мне нужно было подзарядить батарейки»

Центровой «Миннесоты» отказался от выступления за сборную, чтобы восстановиться.

«Как бы я это ни любил играть за национальную команду, этим летом мне пришлось принять решение подзарядить батарейки. Это позволило мне работать в межсезонье иначе – укрепить тело, стать сильнее.

Как спортсмену, который любит соревноваться, такие решения всегда даются не просто. Но нужно быть разумным и думать о том, что лучше для твоего тела и ума», – признался 33-летний француз.

Кто лучший американский игрок в НБА?4217 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoРуди Гобер
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Франции
logoМиннесота
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руди Гобер оттолкнул Николу Йокича, но затем пожал ему руку в знак примирения
9вчера, 04:50Видео
Никола Йокич – 2-й, Виктор Вембаньяма – 9-й, Кавай Ленард – 39-й в рейтинге лучших игроков сезона-2025/26 от HoopsHype
155 октября, 05:47
Энтони Эдвардс о целях: «MVP и титул, DPOY взять тяжело, двое из лучших защитников у меня в команде»
32 октября, 10:40
Главные новости
Карлос Дельфино объявил о завершении карьеры
417 минут назад
Эрик Споэльстра о Николе Йовиче: «Он прогрессирует почти во всем, кроме подборов – это должно стать для него приоритетом»
155 минут назад
Стив Керр: «Кевон Луни – лучший лидер, которого я когда-либо видел»
4сегодня, 13:34
Джанан Муса выбыл на несколько недель из-за травмы колена
1сегодня, 13:18
Влатко Чанчар: «Поставьте всех запасных на площадку вместе с Йокичем, а старт пусть играет без него. Тогда и посмотрим, что к чему»
3сегодня, 12:18
«Я уйду, потому что мои навыки просядут, потому что не смогу найти вызовы». Кевин Лав ответил на анонс Леброна Джеймса отрывком из интервью Майкла Джордана
5сегодня, 11:50
«Нью-Йорк» был единственной командой, в которой хотел бы оказаться Яннис Адетокумбо в межсезонье, «Никс» и «Бакс» вели переговоры
7сегодня, 11:22
Инсайдер Марк Спирс: «Я видел, как Куминга танцевал после игры. Он сказал мне, что обрел душевный покой»
1сегодня, 10:52
Алперен Шенгюн: «Чувствую себя сильнее и быстрее после Евробаскета»
1сегодня, 09:50
Крис Финч о Боунсе Хайлэде: «Он недооцененный игрок для «пик-н-ролла», недооцененный распасовщик»
сегодня, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов. «Ритас» примет «Легию», «Игокеа» сыграет с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:21
Еврокубок. «Бешикташ» встретится с «Лондон Лайонс», «Нептунас» примет «Клуж» и другие матчи
сегодня, 12:21
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
сегодня, 05:17Видео
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57
Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»
вчера, 19:50
Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
вчера, 19:02