Карлос Дельфино объявил о завершении карьеры
Карлос Дельфино завершил спортивную карьеру в 43 года.
Главным достижением аргентинца стало золото Олимпийских игр в Афинах-2004. Последний активный игрок «золотого поколения» также завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине-2008. Его карьера во взрослом баскетболе длилась больше двух десятилетий.
Задрафтованный «Детройтом» под 25-м номером в 2003 году, Дельфино дебютировал в НБА в 2004-м. Он провел три года в «Пистонс», после чего выступал за «Милуоки», «Торонто» и «Хьюстон»
В период с 2004 по 2013 год, с перерывом на год в «Химках» (сезон-2008/2009), он сыграл 548 матчей в НБА, включая 41 игру плей-офф.
Последние два года Карлос Дельфино провел в клубе второго итальянского дивизиона – «Ченто».
Карлос Дельфино: «Я никогда не объявлю о завершении карьеры. Всегда был и буду баскетболистом»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basquet Plus
