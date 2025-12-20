Крис Финч сорвался на судей и заработал удаление в середине первой четверти

Финч слишком рьяно выразил недовольство арбитрами и покинул площадку.

В середине первой четверти матча против «Оклахомы» форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл забрал подбор под кольцом соперника, но забить ему помешал защитник «Тандер» Лугенц Дорт .

Свисток арбитров промолчал, что вывело из себя главного тренера «Вулвс» Криса Финча, который выбежал на площадку и начал преследовать одного из судей.

Специалист заработал свое второе удаление в карьере, пока остальной тренерский штаб пытался отстранить его от арбитров.