Крис Финч сорвался на судей и заработал удаление в середине первой четверти

Финч слишком рьяно выразил недовольство арбитрами и покинул площадку.

В середине первой четверти матча против «Оклахомы» форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл забрал подбор под кольцом соперника, но забить ему помешал защитник «Тандер» Лугенц Дорт.

Свисток арбитров промолчал, что вывело из себя главного тренера «Вулвс» Криса Финча, который выбежал на площадку и начал преследовать одного из судей. 

Специалист заработал свое второе удаление в карьере, пока остальной тренерский штаб пытался отстранить его от арбитров.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
