НБА ужесточила правила отчетности о травмах на фоне расследования по незаконным ставкам

НБА ужесточила правила отчетности о травмах на фоне скандала.

В пятницу НБА разослала командам письма, информирующие о планах по изменению политики лиги с целью предотвращения утечки информации о травмах и ее использования спортивными беттерами. Эти изменения последовали за предъявлением федеральных обвинений действующим и бывшим баскетболистам (Терри Розир и Дэймон Джонс), которых обвинили в передаче информации о травмах для ставок.

НБА сообщила командам о внесении ряда изменений в политику отчетности о травмах, включая требование предоставлять соответствующие отчеты в дни матчей с 11:00 до 13:00. Это требование не распространяется на второй день бэк-ту-бэков.

Лига также будет обновлять общедоступные отчеты о травмах на своем сайте каждые 15 минут. В настоящее время такие отчеты обновляются каждый час.

НБА сообщила командам в записке, что будет «продвигать» ограничения на так называемые «проблемные типы ставок» – на отдельные события – и собирается провести переговоры с компаниями, занимающимися спортивными ставками. 

Лига также заявила, что пересмотрела политику в отношении намеренного проигрыша матчей по сезону (тэнкинг) и связанных с этим выгод. В отправленных клубам письмах говорится, что часть пересмотра включает потенциальные изменения по защите пиков и изменение правил лотереи драфта.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
