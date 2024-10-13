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Джей Джей Редик: «Жду возможности поэкспериментировать с зонной защитой с участием Джарреда Вандербилта»

Джарред Вандербилт проходит реабилитацию.

Форвард «Лейкерс» перенес несколько процедур на стопах в межсезонье. Команда продолжает рассчитывать на его возвращение в состав к началу чемпионата.

«Он идет по нашему протоколу увеличения нагрузки. Пока не тренировался с физическим контактом. И не участвовал в наших общих тренировках. Но мы продолжаем нацеливаться на старт сезона. Текущий ход восстановления позволяет рассчитывать на это. Никаких осложнений. Он продолжает трудиться.

Мы провели ряд опытов с одним из вариантов зонной защиты. Не делали упор на ней в практике, но попробовали в игре пару раз. Другой вариант зоны будет задействовать Вандербилта. Рассчитываю поэкспериментировать с ним. Но вряд ли это получится в предсезонных матчах», – заключил главный тренер «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Orange County Register
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