  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Ни один игрок команды не написал ничего в соцсетях после увольнения Дарвина Хэма». Источник в НБА рассказал об отношении к бывшему тренеру «Лейкерс»
1

«Ни один игрок команды не написал ничего в соцсетях после увольнения Дарвина Хэма». Источник в НБА рассказал об отношении к бывшему тренеру «Лейкерс»

Игроки с облегчением восприняли увольнение Дарвина Хэма.

«Дарвин был приятным парнем. Игрокам он нравился как человек. С ним легко разговаривать.

Он бывший баскетболист. Выигрывал чемпионат. Но его уважали как человека, а не как тренера.

Его схемы, ротация, неспособность взять ответственность раздражали игроков весь последний год. Они перестали слушать его еще в декабре», – заявил источник в лиге.

Организация атаки от Джей Джей Редика «поразила» одного из игроков клуба. С точки зрения теории новый тренер оказался «не сравним» с Хэмом.

«Ни один игрок команды не написал ничего в соцсетях после увольнения Хэма. Это не было случайностью», – заявил другой источник.

«Лейкерс» начали предсезонные матчи с двух поражений.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Wire
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoДарвин Хэм
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» в новом сезоне снова будут в плей-ин»
5вчера, 04:56
Бронни Джеймс о совместной игре с Леброном: «Когда выхожу на площадку, для меня он товарищ по команде»
37 октября, 07:16
Джей Джей Редик о совместном выходе Леброна и Бронни: «Это так здорово для поклонников баскетбола»
37 октября, 06:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брэдли Бил о «Вашингтоне»: «В какой-то момент проигрыш становится нормой, и ты начинаешь просто получать зарплату»
13 минут назад
Том Тибодо: «Мы ждем игры всей пятеркой в защите и нападении»
158 минут назад
Кваме Браун о Бронни Джеймсе: «Любой другой в этой ситуации уже был бы отчислен»
4сегодня, 11:28
«Кобе будет в «Мэверикс». Марк Кьюбан был уверен, что заполучил Кобе Брайанта в 2007 году
1сегодня, 11:04
Пол Джордж: «У меня нет эго в том, что касается баскетбола. Могу играть в любой системе»
3сегодня, 10:32
Дэрил Мори о подписании Пола Джорджа: «Рискованный план не значит, что он плохой. Это определенно лучший план»
сегодня, 10:18
Изменения в регламенте Евролиги позволят Джордану Лойду сразу выступать в турнире за новую команду
1сегодня, 10:04
Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи
1сегодня, 09:55
«Не знал, что делать. Не мог думать о баскетболе». Джимми Батлер потерял отца в феврале этого года
1сегодня, 09:46
Карлик Джонс: «Потрясающий опыт – быть рядом с Лукой Дончичем и Николой Йокичем»
3сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Даллас», скорее всего, подпишет стандартный контракт с Маркиффом Моррисом
сегодня, 11:45
Ник Нерс: «Кайл Лаури стал бы хорошим главным тренером»
сегодня, 10:45
Дакуан Джеффрис сломал пятую пястную кость и выбыл из состава «Шарлотт» на неопределенный срок
сегодня, 09:23
Джордан Лойд завершает оформление двухлетнего контракта с «Монако» (Донатас Урбонас)
сегодня, 09:06
Пабло Ласо о поражении от «Црвены Звезды»: «Игру решил их удачный старт. Он вселил в них уверенность. Проигрыши бесят»
сегодня, 07:59
Предсезонный матч «Тимбервулвз» против «Денвера» был перенесен на день раньше из-за участия «Линкс» в финале женской НБА
сегодня, 07:06
Сергей Козин: «Из 12 потерь мы 10 отдали просто в руки сопернику и пропустили очки в свое кольцо»
сегодня, 06:22
Хавьер Паскуаль: «Мы сходили с ума из-за некоторых ситуаций. Вы можете допустить несколько ошибок, но вы не можете совершить две ошибки подряд»
1сегодня, 06:04
Георгий Жбанов о тяжелой победе «Зенита» над «Пари НН»: «Сегодня нелетная погода в Питере. Ничего, настреляем в Москве»
1сегодня, 05:54
Адриатическая лига. КРКА обыграла в гостях «Цибону».
1вчера, 20:24