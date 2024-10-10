«Ни один игрок команды не написал ничего в соцсетях после увольнения Дарвина Хэма». Источник в НБА рассказал об отношении к бывшему тренеру «Лейкерс»

Игроки с облегчением восприняли увольнение Дарвина Хэма.

«Дарвин был приятным парнем. Игрокам он нравился как человек. С ним легко разговаривать.

Он бывший баскетболист. Выигрывал чемпионат. Но его уважали как человека, а не как тренера.

Его схемы, ротация, неспособность взять ответственность раздражали игроков весь последний год. Они перестали слушать его еще в декабре», – заявил источник в лиге.

Организация атаки от Джей Джей Редика «поразила» одного из игроков клуба. С точки зрения теории новый тренер оказался «не сравним» с Хэмом.

«Ни один игрок команды не написал ничего в соцсетях после увольнения Хэма. Это не было случайностью», – заявил другой источник.

«Лейкерс » начали предсезонные матчи с двух поражений.