«Ни один игрок команды не написал ничего в соцсетях после увольнения Дарвина Хэма». Источник в НБА рассказал об отношении к бывшему тренеру «Лейкерс»
Игроки с облегчением восприняли увольнение Дарвина Хэма.
«Дарвин был приятным парнем. Игрокам он нравился как человек. С ним легко разговаривать.
Он бывший баскетболист. Выигрывал чемпионат. Но его уважали как человека, а не как тренера.
Его схемы, ротация, неспособность взять ответственность раздражали игроков весь последний год. Они перестали слушать его еще в декабре», – заявил источник в лиге.
Организация атаки от Джей Джей Редика «поразила» одного из игроков клуба. С точки зрения теории новый тренер оказался «не сравним» с Хэмом.
«Ни один игрок команды не написал ничего в соцсетях после увольнения Хэма. Это не было случайностью», – заявил другой источник.
«Лейкерс» начали предсезонные матчи с двух поражений.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Wire
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