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Джей Джей Редик: «Сожалею о тоне своего февральского высказывания о Доке Риверсе»

Джей Джей Редик в день матча с «Бакс» вспомнил свое высказывание о Доке Риверсе.

В феврале работавший тогда на ESPN Редик раскритиковал своего бывшего тренера, который после назначения в «Милуоки» посреди сезона не мог придать команде новый импульс.

Редик тогда сказал, что Риверс всегда находит себе оправдания, зачастую обвиняя в неудачах команду.

«Я не вступаю в ссоры и перепалки с людьми. И не собираюсь сейчас вдаваться в историю моих отношений с Доком. Вероятно, никогда не буду этого делать. У него все нормально, как мне кажется.

После того появления в «First Take» у меня было несколько разговоров с разными людьми – как на ESPN, так и в лиге – которые помогли мне понять, стоило ли мне остаться в СМИ или заняться тренерской работой. Скажу это еще раз, я сожалею о взятом тогда мною тоне. Я сожалею о тоне своих слов, я признал это», – сказал главный тренер «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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