Стив Фрэнсис: «Редик не делается хорошим тренером только потому, что учился в Дьюке и критиковал людей по телевизору»

Стив Фрэнсис не оценил назначение Джей Джей Редика на пост тренера «Лейкерс».

«Я люблю баскетбол, но Редик не может стать хорошим тренером только потому, что учился в Дьюке и критиковал людей по телевизору. Это не делает его великим тренером. Есть много парней, которые долго работали в этой профессии. Есть Дэвид Вантерпул в «Вашингтоне», есть Сэм Кэсселл, есть много ребят с чемпионским опытом. На всех этих людей с опытом не обращают внимания только потому, что сейчас в моде у поколения парни, которые делают подкасты.

Сейчас случится то же самое, что происходило при Дарвине Хэме . Леброн не будет слушать ни единого слова, которое произносит Джей Джей. Зачем его слушать? Я бы не стал его слушать, даже если бы он был моим тренером. Я бы просто посмотрел на него и сказал: «Что такое? Ты же знаешь, на что я способен на площадке, так что поговори с кем-нибудь другим». Так что Редику определенно будет непросто пробиться, а цирк вокруг из-за сына Леброна будет сильно отвлекать начинающего тренера. Посмотрим, что из этого выйдет», – считает бывший игрок НБА .