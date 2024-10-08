Джордан Лойд может покинуть тель-авивский «Маккаби». На игрока претендуют «Монако» и «Виртус»

Джордан Лойд в ближайшее время может покинуть тель-авивский «Маккаби».

Об этом сообщает BeBasket.

Израильский клуб близок к подписанию Сэйбена Ли, который должен заменить атакующего защитника.

Лойд (31 год, 193 см), который пополнил состав «Маккаби » в межсезонье-2024, может перебраться в «Монако » или «Виртус ».