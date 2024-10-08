Джордан Лойд может покинуть тель-авивский «Маккаби». На игрока претендуют «Монако» и «Виртус»
Джордан Лойд в ближайшее время может покинуть тель-авивский «Маккаби».
Об этом сообщает BeBasket.
Израильский клуб близок к подписанию Сэйбена Ли, который должен заменить атакующего защитника.
Лойд (31 год, 193 см), который пополнил состав «Маккаби» в межсезонье-2024, может перебраться в «Монако» или «Виртус».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BeBasket
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