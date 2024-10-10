Джордан Лойд ушел из «Маккаби Тель-Авив»: «Угроза стала слишком реальной для меня и моей семьи в результате последних атак»
«Когда я подписался с «Маккаби» этим летом, проигнорировал беспокойство семьи, потому что очень хотел выступать за клуб и местную публику. С учетом полученной мною информации, я рискнул, оставив семью, потому что думал, что накал снижается, и мы сможем скоро воссоединиться.
Но ситуация наоборот стала хуже. Последние атаки сделали угрозу слишком реальной для меня и моей семьи.
Уезжаю с тяжелым сердцем, понимая, как мне повезло зарабатывать на жизнь игрой в баскетбол. Для людей наступили по-настоящему тяжелые времена, могу только надеяться, что скоро все закончится.
Я принимаю все: негатив, реакции. Но верю, что меня ведет бог. «Маккаби», надеюсь, мы еще встретимся», – написал баскетболист в соцсетях.
По сообщению источников, Лойд уже имеет договоренность с другим европейским клубом. Защитник отказался от 1,1 миллиона долларов по контракту с израильским клубом.
«Маккаби» планирует заменить его в составе за счет приобретения Сэйбена Ли.
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