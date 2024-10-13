Брэдли Бил: «Майк Буденхольцер заставляет нас всех быть более агрессивными»

Брэдли Бил рассказал о предсезонной подготовке.

«Стараюсь настроить себя на более агрессивный стиль игры. Майк Буденхольцер заставляет меня это делать. Заставляет нас всех быть более агрессивными. Бросать больше трехочковых», – заявил защитник.

По информации репортера Джеральда Бурге, в этом сезоне Бил должен больше играть без мяча и сконцентрироваться на наборе очков по плану нового главного тренера команды.