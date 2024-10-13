Брэдли Бил: «Майк Буденхольцер заставляет нас всех быть более агрессивными»
Брэдли Бил рассказал о предсезонной подготовке.
«Стараюсь настроить себя на более агрессивный стиль игры. Майк Буденхольцер заставляет меня это делать. Заставляет нас всех быть более агрессивными. Бросать больше трехочковых», – заявил защитник.
По информации репортера Джеральда Бурге, в этом сезоне Бил должен больше играть без мяча и сконцентрироваться на наборе очков по плану нового главного тренера команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеральда Бурге
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