Брэдли Бил: «Если я сыграю половину из всех матчей, мы станем первыми на Западе»
Брэдли Бил заявил, что «Санз» способны занять 1-е место в Западной конференции.
«В прошлом сезоне я пропустил 30 матчей, и мы выиграли 49 матчей. Если я сыграю половину из всех матчей, мы станем первыми на Западе.
Это факт. Я пропустил 30 матчей, Девин Букер пропустил 10-15, Кевин Дюрэнт – 15. Мы пропустили много матчей», – заявил атакующий защитник «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Diamond Scar в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости