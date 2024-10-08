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Брэдли Бил: «Если я сыграю половину из всех матчей, мы станем первыми на Западе»

Брэдли Бил заявил, что «Санз» способны занять 1-е место в Западной конференции.

«В прошлом сезоне я пропустил 30 матчей, и мы выиграли 49 матчей. Если я сыграю половину из всех матчей, мы станем первыми на Западе.

Это факт. Я пропустил 30 матчей, Девин Букер пропустил 10-15, Кевин Дюрэнт – 15. Мы пропустили много матчей», – заявил атакующий защитник «Финикса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Diamond Scar в соцсети X
logoФиникс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoБрэдли Бил
logoДевин Букер
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