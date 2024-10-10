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Брэдли Бил о «Вашингтоне»: «В какой-то момент проигрыш становится нормой, и ты начинаешь просто получать зарплату»

Брэдли Бил рассказал о ситуации в «Уизардс» в свой первый год в лиге.

«Мы начали сезон с 7 победами на 28 поражений. Это было безумие. Я был одним из молодых парней, присматривался к остальным в раздевалке. Неужели никого это не бесит? Нет.

Когда ты молодой парень и погружаешься в эту атмосферу, это сильно на тебя влияет. Ты привыкаешь к этому. Приходишь на арену готовый проигрывать. В какой-то момент проигрыш становится нормой, и ты начинаешь просто получать зарплату.

Это аура команды. Тебе становится комфортно. И вроде бы вокруг хорошие парни, и ты чему-то учишься, но не можешь побеждать. Некоторых парней не слишком заботят победы. Некоторых интересуют только деньги, некоторые играют только ради денег.

Молодым игрокам нужна хорошая система поддержки. Семья, агенты, друзья, которые не будут со всем соглашаться. У тебя 2 часа работы в день, и все остальное время зависит только от тебя. Как ты им распорядишься? Будешь ли дополнительно практиковаться, заниматься бизнесом, занимать свой мозг, чтобы развиваться дальше?» – порассуждал защитник «Финикса».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Run Your Race
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