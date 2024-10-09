Брэдли Бил: «Мне не понравилось, что «Бакс» были готовы отдать за меня Миддлтона, который только что помог им взять титул»
По словам звездного экс-игрока «Вашингтона», изначально он присматривался к другим вариантам продолжения карьеры.
«Сперва у меня были две команды, «Майами» и «Милуоки».
«Хит» по какой-то причине не захотели меняться. Что касается «Бакс», то у меня возникли сомнения. Мне не понравилось, что они были готовы отдать Криса Миддлтона.
У Миддлтона была опция игрока в контракте, поэтому он должен был сперва согласиться, чтобы его обменяли. В то время мало кто согласился бы на обмен в «Вашингтон». Может быть, еще в 2017 году, но определенно не сейчас.
И вот эта история с обменом кого-то, кто помог вам выиграть чемпионат в предыдущем сезоне и был ключевым звеном в команде, не устраивала меня. Думаю, мы в итоге могли бы приспособиться друг к другу, и все же мне такое не по душе», – признался Бил.
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