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Брэдли Бил: «Мне не понравилось, что «Бакс» были готовы отдать за меня Миддлтона, который только что помог им взять титул»

Брэдли Бил рассказал о том, что предшествовало обмену в «Финикс».

По словам звездного экс-игрока «Вашингтона», изначально он присматривался к другим вариантам продолжения карьеры.

«Сперва у меня были две команды, «Майами» и «Милуоки».

«Хит» по какой-то причине не захотели меняться. Что касается «Бакс», то у меня возникли сомнения. Мне не понравилось, что они были готовы отдать Криса Миддлтона.

У Миддлтона была опция игрока в контракте, поэтому он должен был сперва согласиться, чтобы его обменяли. В то время мало кто согласился бы на обмен в «Вашингтон». Может быть, еще в 2017 году, но определенно не сейчас.

И вот эта история с обменом кого-то, кто помог вам выиграть чемпионат в предыдущем сезоне и был ключевым звеном в команде, не устраивала меня. Думаю, мы в итоге могли бы приспособиться друг к другу, и все же мне такое не по душе», – признался Бил.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run Your Race
logoМайами
logoМилуоки
logoФиникс
logoНБА
logoВашингтон
logoКрис Миддлтон
logoБрэдли Бил
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