  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Влатко Чанчару потребовалась операция на колене, которая стала причиной разрыва контракта с «Миланом», форвард выбыл на весь сезон
0

Влатко Чанчару потребовалась операция на колене, которая стала причиной разрыва контракта с «Миланом», форвард выбыл на весь сезон

Прояснилась ситуация с Влатко Чанчаром.

28-летний словенский форвард перешел в «Милан» летом и не смог принять участия в Еврокубке.

Проблемы игрока с коленом не были окончательно решены. После двух матчей за итальянский клуб Чанчару потребовалась операция, которая вывела его из строя на весь сезон.

Клуб завершил сотрудничество по этой причине.

На замену уже был взят Нэйт Сестина из «Валенсии». 

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1548 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealOlimpiaMilano
logoчемпионат Италии
logoМилан
logoЕвролига
травмы
logoВлатко Чанчар
Нэйт Сестина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Баскетболист «Майами» Терри Розир был арестован ФБР по делу о мошенничестве на ставках
33 минуты назад
Егор Дёмин: «Много пространства для роста: игра под прессингом, меньше потерь, координация команды, лидерские навыки»
48 минут назад
Сербский арбитр Евролиги арестован по подозрению в связях с организованной преступной группой
сегодня, 10:39
Тре Джонсон: «Ориентировался на Кевина Дюрэнта в своем развитии. Сейчас учусь у Си Джей Макколума»
сегодня, 10:28
Дарко Раякович бурно отпраздновал победу «Торонто» над «Атлантой»
сегодня, 10:10Видео
Владимир Дёмин: «Егор заряжен на трехочковую атаку, которая всегда была его главным оружием. Вижу предпосылки к хорошему игровому времени»
сегодня, 09:47
Зайон Уильямсон: «Джеремайя Фирс находит возможности, даже когда нападение рассыпается»
сегодня, 09:40Видео
Матас Бузелис набрал 21 очко и 6 подборов в победной игре против «Детройта»
сегодня, 09:15Видео
Яннис Адетокумбо: «Не обязательно постоянно показывать звездный уровень. 12-15 очков от 5 парней достаточно для побед»
сегодня, 08:59
Чарльз Баркли о крупном поражении «Клипперс»: «У Кавая Ленарда 2 работы, трудно заниматься баскетболом»
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
13 минут назад
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
сегодня, 10:52Фото
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
вчера, 19:08
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
вчера, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
вчера, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
вчера, 15:45