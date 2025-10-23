Влатко Чанчару потребовалась операция на колене, которая стала причиной разрыва контракта с «Миланом», форвард выбыл на весь сезон
Прояснилась ситуация с Влатко Чанчаром.
28-летний словенский форвард перешел в «Милан» летом и не смог принять участия в Еврокубке.
Проблемы игрока с коленом не были окончательно решены. После двух матчей за итальянский клуб Чанчару потребовалась операция, которая вывела его из строя на весь сезон.
Клуб завершил сотрудничество по этой причине.
На замену уже был взят Нэйт Сестина из «Валенсии».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealOlimpiaMilano
