Зак Лавин приступил к тренировкам в зале «Буллс»

Зак Лавин вернулся в расположение «Буллс».

Защитник начал готовиться к тренировочному лагерю в комплексе «Чикаго ».

Зак пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы и операции. У клуба возникло немало претензий к игроку, «Чикаго» пытался обменять его, но нашел подходящий вариант.

Сообщалось, что «Буллс» пытаются наладить отношения с Лавином с расчетом обменять его ближе к дедлайну.