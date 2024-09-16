  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Зак Лавин приступил к тренировкам в зале «Буллс»

Зак Лавин вернулся в расположение «Буллс».

Защитник начал готовиться к тренировочному лагерю в комплексе «Чикаго».

Зак пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы и операции. У клуба возникло немало претензий к игроку, «Чикаго» пытался обменять его, но нашел подходящий вариант.

Сообщалось, что «Буллс» пытаются наладить отношения с Лавином с расчетом обменять его ближе к дедлайну.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кей Си Джонсона
logoЧикаго
logoНБА
logoЗак Лавин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Буллс» пытаются наладить отношения с Заком Лавином
99 сентября, 11:12
Менеджер клуба Западной конференции: «На месте «Лейкерс» я бы позвонил «Чикаго» и поинтересовался Заком Лавином»
105 сентября, 17:36
Байки подземелья: «Чикаго»
720 августа, 11:25Трибуна
В Сети появилось видео с двусторонней игры с участием Зака Лавина
45 августа, 11:59Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эрл Бойкинс: «Многие игроки НБА не смогут играть в европейский баскетбол»
144 минуты назад
Евролига вводит потолок зарплат и налог на роскошь
6сегодня, 09:34
Ройс Уайт о попытке покушения на Трампа: «Не сдаемся»
7сегодня, 09:03Фото
Ти Джей Форд о влиянии Леброна на баскетбол: «Джеймс сделал то же самое, что и Майкл Джордан»
5сегодня, 08:03
«Голден Стэйт» надеется заполучить суперзвезду уровня Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо
20сегодня, 07:53
Айзейя Томас: «Все еще могу играть на высоком уровне»
3сегодня, 07:28
Малкольм Дилэйни: «Игроки G-лиги зря думают, что они лучше парней из Европы. Это не так»
2сегодня, 07:07
Клэй Томпсон организовал для игроков «Мэверикс» прогулку на лодке
6сегодня, 05:47
Сэм Эмик: «Между Леброном и Стефом раньше существовало реальное напряжение»
6сегодня, 05:31
Бэм Адебайо отреагировал на рекорд Эйжи Уилсон. По слухам, звезды баскетбола встречаются
сегодня, 05:03Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Майами» планирует подписать и отчислить Калеба Дэниэлса
1 минуту назад
«Лейкерс» отчислили Блэйка Хинсона, который заключил двусторонний контракт в межсезонье-2024
сегодня, 09:48
Илона Корстин: «Для лиги решение Ведищева стать главным тренером – интересный шаг»
сегодня, 08:52
Фред Ванвлит о Алперене Шенгюне: «Он делает вещи, на которые способны немногие»
сегодня, 08:39
Марк Стейн: «Медиа-день «Денвера» обещает стать одним из самых интригующих. Есть много интересных тем»
2сегодня, 08:18
Хуан Тоскано-Андерсон пояснил свои слова по поводу «чертовой Евролиги»
1сегодня, 06:51
Кавай Ленард выложил фотографию с рэпером 2 Chainz с дня рождения музыканта
1сегодня, 06:11Фото
Илона Корстин: «Получили много положительных отзывов от «Бешикташа» и «Црвены Звезды»
сегодня, 05:22
Товарищеские матчи. 22 очка Юртсевена помогли «Панатинаикосу» обыграть «Баварию», трехочковый Дорси за 0,8 секунды до конца принес «Олимпиакосу» победу над «Фенербахче»
вчера, 20:12
«Расписание было согласовано с менеджментом клубов». Илона Корстин объяснила, почему «Црвена Звезда» и «Зенит» сыграли три матча за три дня
вчера, 19:20