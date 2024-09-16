Зак Лавин приступил к тренировкам в зале «Буллс»
Зак Лавин вернулся в расположение «Буллс».
Защитник начал готовиться к тренировочному лагерю в комплексе «Чикаго».
Зак пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы и операции. У клуба возникло немало претензий к игроку, «Чикаго» пытался обменять его, но нашел подходящий вариант.
Сообщалось, что «Буллс» пытаются наладить отношения с Лавином с расчетом обменять его ближе к дедлайну.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кей Си Джонсона
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