«Бронни только что сказал, что хочет свою модель в Call of Duty». Леброн Джеймс обратился к Activision
Леброн Джеймс ищет партнерства с Activison.
Звездный форвард обратился к компании, выпускающей серию Call of Duty, в соцсетях.
«Бронни только что сказал, что хочет свою модель в игре. Activision, напиши мне», – заявил Джеймс.
Выпуск игры «Call of Duty: Black Ops 6» запланирован на 25 октября.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
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