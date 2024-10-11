Леброн Джеймс: «Дети сводят с ума. У Бронни был сердечный приступ, а он думал только о том, когда снова сможет играть в баскетбол»
Леброн Джеймс рассказал об эпизоде с сыном.
Сериал «Starting 5» от Netflix коснулся темы сердечного приступа Бронни Джеймса, который случился с ним в августе прошлого года во время тренировки. Леброн и Саванна Джеймсы посетили университет Южной Калифорнии и встретились с медицинским специалистом, оказавшим Бронни помощь.
«Благодарю силы свыше, а также весь тренерский персонал, членов программы. Эрин, которая буквально спасла ему жизнь.
Дети сводят с ума. Все, что их заботит, это то, что они хотят. У него только что случился сердечный приступ, а он думал только о том, сможет ли играть в баскетбол и когда», – рассказал знаменитый форвард «Лейкерс».
«В конце концов мы сосредоточились на том, чтобы поддерживать друг друга и быть благодарными за такой исход», – расплакалась Саванна Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Complex
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