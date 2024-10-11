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Обозреватель Стив Ким о Леброне Джеймсе с сыном в одной команде: «Те же люди, которые говорят, что Дональд Трамп всем обязан отцу, радуются этому»

Обозреватели Стив Ким и Джейсон Уитлок раскритиковали Леброна Джеймса.

Ведущие шоу «Fearless» обсудили совместное выступление звездного форварда «Лейкерс» со своим сыном.

«Пишут историю». Так они продвигают это событие. Не имеет никакого отношения к оптимальным составам. Разве это история? Леброн Джеймс впихнул своего сына на место, которое тот не заслужил. Почему бы не назвать это откровенно? Одной из самых эгоистичных, нарциссичных атак на меритократию в спорте», – задался вопросом Уитлок.

«Да, забавно, что те же самые люди, которые обвиняют Дональда Трампа в том, что он всем обязан своему отцу, радуются по этому поводу», – добавил Ким.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Джейсона Уитлока
logoЛеброн Джеймс
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logoНБА
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