Обозреватель Стив Ким о Леброне Джеймсе с сыном в одной команде: «Те же люди, которые говорят, что Дональд Трамп всем обязан отцу, радуются этому»
Обозреватели Стив Ким и Джейсон Уитлок раскритиковали Леброна Джеймса.
Ведущие шоу «Fearless» обсудили совместное выступление звездного форварда «Лейкерс» со своим сыном.
«Пишут историю». Так они продвигают это событие. Не имеет никакого отношения к оптимальным составам. Разве это история? Леброн Джеймс впихнул своего сына на место, которое тот не заслужил. Почему бы не назвать это откровенно? Одной из самых эгоистичных, нарциссичных атак на меритократию в спорте», – задался вопросом Уитлок.
«Да, забавно, что те же самые люди, которые обвиняют Дональда Трампа в том, что он всем обязан своему отцу, радуются по этому поводу», – добавил Ким.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Джейсона Уитлока
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