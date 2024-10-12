Чарльз Баркли: «Бронни Джеймс – еще не законченный продукт»
Чарльз Баркли считает, что Бронни Джеймс еще не готов к НБА.
«Я рад, что он просто здоров, и мы все болеем за него, потому что очень уважаем Леброна.
Это будет нелегко, потому что он всего будет под прицелом из-за его фамилии. Он столкнется с определенной долей зависти людей, которые будут говорить: «Ты не заслуживаешь играть в НБА, ты не так хорош, как некоторые из этих игроков, ты попал туда только благодаря отцу».
«Лейкерс» придется разбираться с этим очень деликатно. Они не могут просто выпустить его на паркет, потому что он еще не законченный продукт. Но, черт возьми, это отличная история. Мы видели Гриффи в бейсболе, но я не помню, чтобы отец и сын так играли вместе на профессиональном уровне», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Throwbacks
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