Смуш Паркер: «Д’Анджело Расселл должен играть с Леброном Джеймсом так же, как мне приходилось играть с Кобе Брайантом»
Смуш Паркер дал совет Д’Анджело Расселлу.
«Д’Анджело Расселл — плеймейкер, который привык играть с мячом в руках, но он должен понять, что это больше не его роль.
Он должен стать шутером, когда играет с таким парнем, как Леброн Джеймс. Почти так же, как мне приходилось играть, когда я играл с Кобе Брайантом», – сказал бывший игрок «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Брэндона Робинсона в соцсети X
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