Смуш Паркер: «Д’Анджело Расселл должен играть с Леброном Джеймсом так же, как мне приходилось играть с Кобе Брайантом»

Смуш Паркер дал совет Д’Анджело Расселлу.

«Д’Анджело Расселл — плеймейкер, который привык играть с мячом в руках, но он должен понять, что это больше не его роль.

Он должен стать шутером, когда играет с таким парнем, как Леброн Джеймс . Почти так же, как мне приходилось играть, когда я играл с Кобе Брайантом », – сказал бывший игрок «Лейкерс ».