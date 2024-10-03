Джей Джей Редик о Д’Анджело Расселле: «Не жду, что он станет опорой в защите. Нужно, чтобы он был вовлечен в командные действия»
Джей Джей Редик очертил ожидания от Д’Анджело Расселла.
«Мы с Ди Ло разговаривали по поводу прорыва в этом году. Люди немного не так восприняли это. Они подумали о цифрах, индивидуальной статистике. Мы с Расселлом понимаем, что речь о другом.
У него уникальный набор навыков, мы уверены, что он может показать высокий уровень влияния на результаты команды. Его характер и харизма могут сделать его одним из лидеров.
Не жду, что он станет опорой в защите. Нужно, чтобы он был полностью вовлечен в командные действия в обороне, сконцентрирован на своей роли. Он показал подобный подход на тренировках. Выглядит отлично», – заключил главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spectrum SportsNet в сети X
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