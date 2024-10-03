Джей Джей Редик о Д’Анджело Расселле: «Не жду, что он станет опорой в защите. Нужно, чтобы он был вовлечен в командные действия»

Джей Джей Редик очертил ожидания от Д’Анджело Расселла.

«Мы с Ди Ло разговаривали по поводу прорыва в этом году. Люди немного не так восприняли это. Они подумали о цифрах, индивидуальной статистике. Мы с Расселлом понимаем, что речь о другом.

У него уникальный набор навыков, мы уверены, что он может показать высокий уровень влияния на результаты команды. Его характер и харизма могут сделать его одним из лидеров.

Не жду, что он станет опорой в защите. Нужно, чтобы он был полностью вовлечен в командные действия в обороне, сконцентрирован на своей роли. Он показал подобный подход на тренировках. Выглядит отлично», – заключил главный тренер «Лейкерс ».