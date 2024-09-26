Джей Джей Редик: «Д’Анджело Расселл будет играть важнейшую роль в этой команде»
Джей Джей Редик рассказал о планах на Д’Андежело Расселла.
Разыгрывающий воспользовался опцией продления и остался в «Лейкерс» на сезон-2024/25.
«Я общался с ним больше, чем с кем-либо другим в ростере. Мы разговаривали в июле и августе. У него будет важнейшая роль в этой команде. Мы договорились поставить его в условия для лучшего года в карьере», – сообщил главный тренер клуба.
«Лейкерс» искали возможности для обмена защитника, но не сумели найти подходящих вариантов.
28-летний игрок в среднем набирал 18,0 очка и 6,3 передачи при 41,5% реализации трехочковых бросков в 76 матчах сезона-23/24.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Лос-Анджелес Лейкерс»
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