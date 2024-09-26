Джей Джей Редик: «Д’Анджело Расселл будет играть важнейшую роль в этой команде»

Джей Джей Редик рассказал о планах на Д’Андежело Расселла.

Разыгрывающий воспользовался опцией продления и остался в «Лейкерс » на сезон-2024/25.

«Я общался с ним больше, чем с кем-либо другим в ростере. Мы разговаривали в июле и августе. У него будет важнейшая роль в этой команде. Мы договорились поставить его в условия для лучшего года в карьере», – сообщил главный тренер клуба.

«Лейкерс» искали возможности для обмена защитника, но не сумели найти подходящих вариантов.

28-летний игрок в среднем набирал 18,0 очка и 6,3 передачи при 41,5% реализации трехочковых бросков в 76 матчах сезона-23/24.